Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у Соломоновых островов
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости» Геологическая служба США (USGS).
Как отмечается, толчки были отмечены в 05.02 по времени UTC (08.02 мск) в 105 километрах от населенного пункта Киракира (Kirakira).
Землетрясение произошло на глубине 17,7 километра.
В настоящее время информации о жертвах или разрушений не приводится.
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