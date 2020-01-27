Yonhap: в Южной Корее на территории бывшей тюрьмы обнаружили останки более 250 человек

В городе Кванджу на юго-западе Республики Корея в ходе строительных работ на территории бывшей тюрьмы обнаружены останки, которые принадлежат более чем 250 людям. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

По данным агентства, останки могут принадлежать пропавшим без вести во время антиправительственных выступлений в 1980 году. Тогда множество граждан оказались в этой тюрьме. Так, по одной из версий, некоторые из участников восстания могли быть тайно казнены и захоронены на территории исправительного учреждения.

По другой версии, останки принадлежат скончавшимся в тюрьме заключенным, чьи тела не забрали родственники.

В мае 1980 года граждане Южной Кореи вышли на массовые демонстрации с призывами к демократическим реформам. По приказу узурпировавшего власть в стране президента Чон Ду Хвана армия жестоко подавила восстание. По официальным данным, число погибших в результате данного события превысило несколько сотен, тысячи получили ранения, еще 76 пропали без вести.