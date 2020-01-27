Кто чаще всего получает травмы в гололед, рассказал врач

Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии имени Вишневского, доктора медицинских наук и врача-травматолога-ортопеда Багавдина Ахмедова.

Ахмедов пояснил, что прежде всего это связано с остеопорозом — снижением прочности и плотности костной ткани.

По его словам, наиболее распространенными среди данных травм являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья.

Так, при падении человек старается себя обезопасить и инстинктивно выставляет руку, но в итоге падает на нее с упором на кисть.

А от перелома шейки бедра особенно страдают пожилые люди, так как необязательно даже падать, чтобы получить данный перелом, его могут спровоцировать даже неловкие движения. Врач отметил важнейший момент: таких больных надо оперировать в первые же сутки, иначе прогноз может быть неблагоприятным.

Специалист рекомендовал во время падения по возможности сгруппироваться — упасть на бок, подтянуть руки к лицу, приняв позу эмбриона.

Для сохранения костной ткани Ахмедов посоветовал заниматься скандинавской ходьбой, плаванием и кататься на лыжах. Кроме того, для профилактики переломов врач призвал регулярно употреблять молочные продукты и сухофрукты для получения кальция и калия.