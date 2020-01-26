Франция эвакуирует из Уханя своих граждан

Франция проводит эвакуацию своих граждан из китайского Уханя. Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что вернуться на родину могут все желающие французские граждане.

Уточняется, что эвакуация пройдет на следующей неделе по согласованию с китайскими властями.

«Премьер-министр (Эдуар Филипп. — примечание «Газеты.Ru») решил репатриировать всех желающих этого французов из Уханя во Францию», — передает СМИ.

В Минздраве Франции подчеркнули, что «репатриированные граждане будут в течение 14 дней находиться под контролем».

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