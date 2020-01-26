Ребенок стал жертвой пожара в Великом Новгороде

В Великом Новгороде произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное МЧС.

Отмечается, что в результате ЧП погиб трехлетний ребенок.

Уточняется, что следственными органами проводится доследственная проверка для выяснения причин возникновения возгорания и обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

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