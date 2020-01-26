Прекращено уголовное дело экс-главы «Роснано» Меламеда о растрате 220 млн рублей

Российский СК решил прекратить уголовное дело о растрате 220 млн рублей против экс-главы компании «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди в правоохранительных органах.

По словам источника, уголовное дело, которое было заведено еще в 2009 году, была завершено «за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям».

Меламеду и Понурову вменяли нарушение ч. 4 ст. 160 УК России из-за подозрений в растрате 220 миллионов рублей. Их могли лишить свободы сроком на 10 лет и заставить выплатить штраф до 1 млн рублей. Также по делу проходил третий фигурант — замгендеректора компании Андрей Малышев, однако он скрылся и был объявлен в розыск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд признал законным возврат на доследование дела экс-главы «Роснано»

— Мосгорсуд отказался продлить домашний арест экс-главы «Роснано»