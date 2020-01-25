Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

В граничащих с Россией районах Китая зарегистрировано семь случаев заражения новым типом коронавируса, следует из данных российского Министерства здравоохранения, опубликованных в Telegram-канале заместителя министра Олега Салагая.

Семь человек заболели, один погиб из-за заражения новым типом коронавируса в приграничных регионах Китая. На территории России лабораторно подтвержденных случаев заражения на данный момент не зафиксировано.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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