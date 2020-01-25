Двухлетнюю девочку спасли из-под завала через сутки после землетрясения в Турции

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Двухлетнюю девочку извлекли из-под завалов через сутки после разрушительного землетрясения в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Девочка и ее мать были обнаружены под завалами в городе Элязыг. Операция по спасению женщины продолжается, спасатели обеспечили ее необходимыми медикаментами и поддерживают голосовой контакт.

Ребенок находится в сознании, на данный момент девочку госпитализировали.

Землетрясение в турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло вечером 24 января. По последним данным, в результате трагедии погибли 29 человек.

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