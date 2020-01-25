Двухлетнюю девочку спасли из-под завала через сутки после землетрясения в Турции
Двухлетнюю девочку извлекли из-под завалов через сутки после разрушительного землетрясения в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.
Девочка и ее мать были обнаружены под завалами в городе Элязыг. Операция по спасению женщины продолжается, спасатели обеспечили ее необходимыми медикаментами и поддерживают голосовой контакт.
Ребенок находится в сознании, на данный момент девочку госпитализировали.
Землетрясение в турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло вечером 24 января. По последним данным, в результате трагедии погибли 29 человек.
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