Более 1,2 тысячи человек пострадали при землетрясении в Турции

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции.

В результате землетрясения пострадали 1243 человека, больше всего пострадавших в провинциях Элязыг (843 человека) и Малатья (226 человек). Стихийное бедствие привело к разрушению 30 зданий, еще 81 здание получило существенные повреждения.

В регион было направлено 3699 сотрудников поисково-спасательных служб и 144 грузовика с продовольствием и иными необходимыми ресурсами.

Землетрясение в турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло вечером 24 января. По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека.

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