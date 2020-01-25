Пожарная техника для МЧС в Чувашии была куплена на федеральные средства

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев выдает ключи от пожарной машины сотруднику МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев выдает ключи от пожарной машины сотруднику МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев выдает ключи от пожарной машины сотруднику МЧС
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Пожарная техника, ключи от которой вручал сотрудникам МЧС глава Чувашии Михаил Игнатьев, была куплена на федеральные средства, пишут «Известия».

Ранее в сети появилось видео, где на вручении ключей от пожарной техники глава региона поднял руку с ключами вверх, сотрудник МЧС подпрыгнул, чтобы взять ключи. В аппарате Игатьева назвали этот поступок шуткой.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, средства были выделены по линии ведомства.

В рамках госконтракта были закуплены пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками и пожарная автолестница.

Стоимость двух единиц техники составила 31 млн руб.

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