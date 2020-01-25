Пожарная техника для МЧС в Чувашии была куплена на федеральные средства

Пожарная техника, ключи от которой вручал сотрудникам МЧС глава Чувашии Михаил Игнатьев, была куплена на федеральные средства, пишут «Известия».

Ранее в сети появилось видео, где на вручении ключей от пожарной техники глава региона поднял руку с ключами вверх, сотрудник МЧС подпрыгнул, чтобы взять ключи. В аппарате Игатьева назвали этот поступок шуткой.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, средства были выделены по линии ведомства.

В рамках госконтракта были закуплены пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками и пожарная автолестница.

Стоимость двух единиц техники составила 31 млн руб.

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