Пожарная техника для МЧС в Чувашии была куплена на федеральные средства
Пожарная техника, ключи от которой вручал сотрудникам МЧС глава Чувашии Михаил Игнатьев, была куплена на федеральные средства, пишут «Известия».
Ранее в сети появилось видео, где на вручении ключей от пожарной техники глава региона поднял руку с ключами вверх, сотрудник МЧС подпрыгнул, чтобы взять ключи. В аппарате Игатьева назвали этот поступок шуткой.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, средства были выделены по линии ведомства.
В рамках госконтракта были закуплены пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками и пожарная автолестница.
Стоимость двух единиц техники составила 31 млн руб.
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