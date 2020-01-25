Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев Китая, госпитализировали с респираторным заболеванием и проверяют на наличие коронавируса, передает ТАСС.
Как сообщил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев, по предварительным данным, у них грипп типа А.
«Эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», — сказал Хабудаев.
Их анализы отправили на перепроверку.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи.
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