Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев Китая, госпитализировали с респираторным заболеванием и проверяют на наличие коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев, по предварительным данным, у них грипп типа А.

«Эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», — сказал Хабудаев.

Их анализы отправили на перепроверку.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи.

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