Полиция ФРГ: стрелок из Рот-ам-Зе убил своих родителей

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Ситуация в немецком городе Рот-ам-Зе, где при стрельбе погибли шесть человек, 24 января 2020 года Ситуация в немецком городе Рот-ам-Зе, где при стрельбе погибли шесть человек, 24 января 2020 года
Ситуация в немецком городе Рот-ам-Зе, где при стрельбе погибли шесть человек, 24 января 2020 года
Oliver Stroebel/Reuters

Стрельбу в немецком Рот-ам-Зе устроил 26-летний гражданин Германии. Жертвами действий злоумышленника стали, в том числе его мать и отец. Об этом представитель полиции Аалена сообщил телеканалу n-tv.

Он рассказал, что в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, где произошел инцидент, мертвыми были найдены три мужчины 26, 65 и 69 лет, а также три женщины 36, 56 и 62 лет.

«Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь», — сообщил страж порядка.

По его словам, жизнь еще одного пострадавшего находится под угрозой.

Согласно версии правоохранительных органов, трагедия связана с семейными отношениями.

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