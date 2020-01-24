Полиция ФРГ: стрелок из Рот-ам-Зе убил своих родителей

Стрельбу в немецком Рот-ам-Зе устроил 26-летний гражданин Германии. Жертвами действий злоумышленника стали, в том числе его мать и отец. Об этом представитель полиции Аалена сообщил телеканалу n-tv.

Он рассказал, что в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, где произошел инцидент, мертвыми были найдены три мужчины 26, 65 и 69 лет, а также три женщины 36, 56 и 62 лет.

«Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь», — сообщил страж порядка.

По его словам, жизнь еще одного пострадавшего находится под угрозой.

Согласно версии правоохранительных органов, трагедия связана с семейными отношениями.

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