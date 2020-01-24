В США выявлен второй случай заболевания новым типом коронавируса

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Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил второй случай заболевания новым типом коронавируса. Инфицированной оказалась 60-летняя женщина, которая недавно прибыла в Чикаго из китайского Уханя. Об этом сообщает The Hill.

Как рассказали в медицинском учреждении, больная в данный момент размещена в городской больнице. Ее содержат в изоляции от остальных пациентов.

Отмечается, что медики наблюдают у женщины стабильное состояние.

Ранее стало известно, что жертвами нового типа коронавируса стали 26 человек.

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