В США выявлен второй случай заболевания новым типом коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил второй случай заболевания новым типом коронавируса. Инфицированной оказалась 60-летняя женщина, которая недавно прибыла в Чикаго из китайского Уханя. Об этом сообщает The Hill.
Как рассказали в медицинском учреждении, больная в данный момент размещена в городской больнице. Ее содержат в изоляции от остальных пациентов.
Отмечается, что медики наблюдают у женщины стабильное состояние.
Ранее стало известно, что жертвами нового типа коронавируса стали 26 человек.
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