Учительница из Самарской области уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на педагога и Минобразования.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка танцует в откровенном наряде. На кадрах видно, что она исполнила восточный танец.

Как уточняется, администрация школы просмотрела данный ролик и вызвала преподавательницу на разъяснительную беседу.

«После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника», — говорится в комментарии ведомства.

В свою очередь экс-педагог заявила, что после того, как узнала о публикации видеозаписи в сети, сразу подала заявление на увольнение.

При этом девушка сообщила, что занимается восточными танцами уже 13 лет.

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