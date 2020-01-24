Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии

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Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Зиничева, такому высокопоставленному чиновнику, как Игнатьев, недопустимо вести себя подобным образом.

Также он добавил, что сотрудники МЧС не должны забывать, что представляют ведомство, которое уважает не только в России, но и в мире, поэтому нужно вести себя соответствующе.

Ранее в аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой

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