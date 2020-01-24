Установлена личность 12-го погибшего при пожаре в томском поселке
МЧС Узбекистана заявило, что останки еще одного, двенадцатого погибшего при пожаре в поселке Причулымский в Томской области принадлежат гражданину республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В ходе детального исследования выявлено имя и 12-го погибшего – им также оказался наш соотечественник – уроженец Андижанского района одноименной области», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что погибший был 1976 года рождения.
Отмечается, что после завершения процедуры опознания в Томскую область вылетит из Ташкента специальный борт, который доставит останки погибших граждан Узбекистана на родину.
Пожар произошел в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном доме на территории лесопилки. При ЧП погибли 12 человек – 11 узбекистанцев и одна россиянка. Еще двоим удалось спастись.
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