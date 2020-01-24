Турция отправила китаянку прямо с самолета домой после выявления симптомов коронавируса

Прибывшую в Стамбул китаянку отправили прямо с самолета в КНР после выявления у нее симптомов пневмонии нового типа, названного коронавирусом. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Кочу.

По словам министра, девушку посадили на обратный рейс по согласованию с самими пассажирами.

«Мы принимаем все необходимые меры предосторожности», — подчеркнул Коча.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй на юго-востоке страны). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число зараженных в стране превысило 830, 26 пациентов скончались. Из них 24 ‒ на территории провинции Хубэй.

Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в соседних азиатских странах и США.

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