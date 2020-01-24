В Москве зафиксирована самая холодная ночь за зиму

Синоптики зафиксировали самую холодную ночь за текущую зиму. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в полночь температура опустилось до -6,2 °C. Это стало минимальным значением и для января, и для всей зимы.

Ранее в Москве 23 января высота снежного покрова достигла 6 сантиметров.

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