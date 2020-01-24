Десять китайских городов приостановили транспортное сообщение

В Китае десять городов приостановили транспортное сообщение в провинции Хубей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее о введении ограничений на выезд и въезд в город заявил Ухань.

Теперь к нему добавились еще девять городов: Хуанши, Эньши, Чиби, Сяньтао, Хуанган, Чжицзян, а также Эчжоу, Цяньцзян и Сяньнин.

Уточняется, что в некоторых городах приостановлено железнодорожное движение, где-то ограничено движение автобусов и водного транспорта, а также междугородних автобусов.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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