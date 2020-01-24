Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

В башкирском СК возбуждено уголовное дело по факту изнасилование малолетнего ребенка. Об этом сообщает РЕН.

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.

Отмечается, что с заявлением к следователям обратилась 27-летняя жена злоумышленника, которая застала супруга за совершением преступления.

Уточняется, что супруги нигде не были трудоустроены и воспитывали двух детей.

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