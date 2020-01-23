Семь студентов попали в больницу Севастополя с признаками отравления

Семь студентов Ставропольского Государственного Университета попали в больницу из-за возможного отравления продуктами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что точная причина отравления учащихся выясняется, угрозы их жизни нет.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили данные о заболевании семи студентов.

Там добавили, что пострадавшие поступили в севастопольскую городскую инфекционную больницу с симптомами гастроэнтерита. На данный момент они проходят лечение, сотрудники медучреждения взяли у них все необходимые анализы.