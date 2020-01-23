ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, что объявление режима чрезвычайной ситуации преждевременно. Комитет по ЧС уведомлен о происходящем в Китае, знает о числе заболевших и погибших.

Также в ВОЗ не рекомендовали вводить ограничения на поездки в Китай.

По последним данным, в Китае инфицировано новым видом вируса 644 человека, из них погибли — 18.

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