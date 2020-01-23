ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, что объявление режима чрезвычайной ситуации преждевременно. Комитет по ЧС уведомлен о происходящем в Китае, знает о числе заболевших и погибших.
Также в ВОЗ не рекомендовали вводить ограничения на поездки в Китай.
По последним данным, в Китае инфицировано новым видом вируса 644 человека, из них погибли — 18.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован за пределами города Ухань
— Китайский коронавирус поразил индийскую медсестру в Саудовской Аравии
— Нефть стремительно дешевеет на фоне вспышки коронавируса и подписания Brexit