Стрелку часов Судного дня перевели вперед

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу ядерной катастрофы, перевели на 20 секунд вперед. Об этом говорится в бюллетене на сайте проекта.

«Часы Судного Дня теперь ближе к полуночи, чем когда-либо в своей истории (с 1947 года. — «Газета. Ru»)», — начинается сообщение.

В проекте участвуют 13 нобелевских лауреатов. В четверг, 23 января, они перевели стрелку часов Судного Дня на 23.58 и 20 секунд. Таким образом до полуночи, которая означает катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

Ученые отметили, что в современном мире человечество сталкивается с двумя самыми главными угрозами. Первая — ядерная война, а вторая — изменение климата.

«Угрозы усугубляются и информационной войной с киберпространством, и не только», — добавили ученые.

В 2019 году часы Судного Дня не двигались. До этого дня их стрелка меняла расположение на 30 секунд вперед в 2018 году.

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