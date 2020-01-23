Россиянина наградили в Париже за спасение утопающего

Префектура полиции Франции наградила гражданина России Ивана Спичкина за то, что он спас человека, который тонул в Сене. Об этом сообщает российское посольство во Франции в Facebook.

Уточняется, что россиянина из Самарской области наградили бронзовой медалью за отважное спасение человека.

По данным сайта kp.ru, Спичкин проявил храбрость 13 октября прошлого года. Мужчина, взяв детски нарукавники, бросился на помощь человеку в воде. Спичкин вместе с подоспевшими полицейскими достали мужчину из воды.

«Сам мужчина скромничал и считал, что не сделал ничего особенного», — рассказала его жена.

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