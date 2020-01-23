В Иваново адвокат пообещала смягчить обвиняемому наказание за 125 тысяч рублей

В Иваново с поличным была задержана адвокат, которая получила 125 тыс. рублей от клиента якобы за обещание смягчить наказание привлекаемому к уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Сотрудники сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили получение адвокатом взятки. Отмечается, что незаконные средства женщина получила от привлекаемого к уголовной ответственности за взяточничество гражданина.

По словам обвиняемой, 125 тыс. рублей предназначались якобы для дальнейшей передачи их должностным лицам полиции, следственного комитета и прокуратуры за оказание содействия в смягчении уголовной ответственности. Взамен она пообещала подозреваемому прекратить уголовное дело и назначить штраф.

В ведомстве отметили, что адвокат получила деньги, но распорядиться ими не смогла, так как сотрудники полиции задержали ее на месте преступления.