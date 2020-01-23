В Екатеринбурге слон ушел из цирка и начал валяться в снегу

В Екатеринбурге слон ушел из цирка, передает «Интерфакс».

По словам директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой, итальянский цирк, который гастролировал в городе, начал собираться, чтобы отправится в Санкт-Петербург, а «слон, увидев снег, решил пойти погулять».

Она добавила, что слон погулял десять минут, после чего зашел в фуру, которая направилась в Петербург.

При этом в отделении пропаганды городского УГИБДД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции оказывали помощь работникам цирка во время сбора животных и ограничивали движение на выезде у цирка.

Екатеринбургский цирк показал видео с ушедшим слоном. На нем видно, как слон валяется в снегу около жилого дома, в то время как люди пытаются его поймать.