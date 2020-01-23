В Петербурге госпитализирован третий человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге третий человек попал в больницу с подозрением на новый тип коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что информацию о третьем госпитализированном подтвердили в комитете по здравоохранению города.

Ранее сообщалось о подозрении коронавируса у двух мужчин, прибывших в Санкт-Петербург из Китая. В ходе осмотра пациентам поставили диагноз ОРВИ.

На данный момент количество заболевших в Китае составляет 617 человек. Также известно о 17 летальных исходах, все они зарегистрированы в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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