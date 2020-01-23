В Пермском крае мать убила двух своих детей
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В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Agence France-PresseРИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру края.
По версии следствия, мать четверых детей смертельно ранила двух из них 23 января. Инцидент произошел в городе Кудымкар.
Отмечается, что на место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем прокурора региона Андреем Назаровым.
В настоящее время проводится проверка.
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