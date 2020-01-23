В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 20 человек

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли 20 человек, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали о 18 жертвах, еще двое считались без вести пропавшими.

Извержение вулкана началось на острове 9 декабря. У многих пострадавших зафиксировали тяжелые травмы.

Так, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела.

Полиция считает, что живых на Уайт-Айленд не осталось.

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