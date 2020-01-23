В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 20 человек
close
В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли 20 человек, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали о 18 жертвах, еще двое считались без вести пропавшими.
Извержение вулкана началось на острове 9 декабря. У многих пострадавших зафиксировали тяжелые травмы.
Так, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела.
Полиция считает, что живых на Уайт-Айленд не осталось.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число жертв извержения в Новой Зеландии возросло, узнали СМИ