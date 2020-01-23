Воспитанника коррекционной школы в Бурятии обвинили в изнасилованиях учениц

Совершеннолетний воспитанник Галтайской специальной (коррекционной) школы, расположенной в Бурятии, был арестован по обвинению в изнасиловании двух учениц этого образовательного учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Как стало известно, против молодого человека уже заведено два уголовных дела.

«По данным следствия, в 2017 и 2018 годах один из воспитанников в указанном образовательном учреждении неоднократно совершал изнасилования несовершеннолетней ученицы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2018 году он также подверг насильственным действиям сексуального характера еще одну воспитанницу интерната.

Отмечается, что еще следователи выявили, что в школе последние несколько были случаи применения физического насилия, унижения более слабых детей и употребления несовершеннолетними наркотиков.

Как заявили в СК, в связи с тем, что администрация интерната данные факты не выявляла, против руководства учебного заведения «возбуждено уголовное дело о должностном преступлении».