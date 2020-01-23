Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Согласно уточненным данным, у 95 инфицированных наблюдается критическое состояние.
По имеющейся статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором зафиксирован очаг инфекции.
Ранее стало известно, что жертвами коронавируса стали 17 жителей Китая.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса
— В Китае число погибших от коронавируса достигло 17