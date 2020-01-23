Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

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Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно уточненным данным, у 95 инфицированных наблюдается критическое состояние.

По имеющейся статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором зафиксирован очаг инфекции.

Ранее стало известно, что жертвами коронавируса стали 17 жителей Китая.

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