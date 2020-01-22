В Китае число погибших от коронавируса достигло 17
Власти Китая заявили об увеличении числа погибших в результате заражения новым типом коронавиусом. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что жертвами заболевания стали 17 человек.
Уточняется, что в провинции Хубей, где впервые был зарегистрирован тип коронавируса 2019-nCoV, зараженными остаются более 400 человек.
Глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь подчеркнул, что причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.
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