В Китае число погибших от коронавируса достигло 17

Власти Китая заявили об увеличении числа погибших в результате заражения новым типом коронавиусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что жертвами заболевания стали 17 человек.

Уточняется, что в провинции Хубей, где впервые был зарегистрирован тип коронавируса 2019-nCoV, зараженными остаются более 400 человек.

Глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь подчеркнул, что причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

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