Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 23-лений россиянин прилетел в Россию из Шанхая. В Пулково он следовал транзитным рейсом с пересадками в Красноярске и Москве.

Уточнеятся, что у молодого человека высокая температура, его забрали в больницу с КПП.

На данный момент врачи пытаются установить, связано ли ухудшение самочувствия мужчины с распространением коронавируса.

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