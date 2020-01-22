В Москве угрожают выбросить ребенка из окна квартиры

На юге Москвы спасатели пытаются попасть в квартиру, где, по информации СМИ, человек угрожает выбросить ребенка из окна, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по Москве Юлию Иванову.

В ведомстве сообщили, что речь идет о мужчине. Однако по данным пресс-службы московского МВД, это пожилая женщина.

Уточняется, что к месту происшествия выехали следователи. Представители органов опеки собираются проверить условия жизни ребенка, но находящиеся с ним в квартире взрослые не открывают дверь.

По информации источника в правоохранительных органах, ребенка по решению суда должны передать органам опеки, но родственники не согласны с данным решением, поэтому не впускают никого в квартиру.