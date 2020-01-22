Под Москвой в мусорном контейнере обнаружили тело человека

В деревни Поварово в Московской области обнаружили тело мужчины в мусорном контейнере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК России (убийство).

Старший помощник ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила РЕН ТВ, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи устанавливают личность умершего, а также причастных к убийству.

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