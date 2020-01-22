Более 25% россиян согласны сидеть дома и не работать, если им за это будут платить

29% россиян признались, что согласились бы сидеть дома и не работать, если бы им за это платили деньги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Отмечается, что подобные образ жизни лучше всего подошел бы гражданам в возрасте 25-34 лет (32%).

Больше всего сидеть дома мечтают сметчики (48%), менеджеры по рекламе (47%) и переводчики (43%).

При этом бездельничать не желают программисты (27%), юристы (26%) и директора компаний (21%).

58% респондентов вовсе не хотели бы сидеть дома за деньги. По их мнению, работа позволяет развиваться, самореализовываться и общаться с другими людьми.

Опрос был проведен в период с 15 по 16 января среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 338 населенных пунктах.

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