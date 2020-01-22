Онищенко призвал задуматься об ограничении въезда китайцев в Россию из-за вируса

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, а также бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что необходимо запретить китайским туристам въезд в Россию, если новый тип коронавируса 2019-nCoV будет стремительно распространяться.

«Об ограничении въезда в Россию китайских туристов думать надо. Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события. На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям. Тем более сейчас жители КНР уходят на праздники, так что ехать туда не нужно!», — пояснил Онищенко.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. 22 января стало известно о девяти скончавшихся из-за болезни. Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен.

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