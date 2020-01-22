Прокуратура опровергла сообщения о взрыве на траулере в Охотском море

Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла сообщения о взрыве на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентину Глазову.

Ранее сообщалось, что пожар судне начался утром 21 января. На его борту находились 47 членов экипажа.

«Информация о взрыве на «Энигма Астралис» не подтверждается. Разлива топлива нет», — сказала Глазова.

По ее словам, пожар на траулере все еще продолжается.

В настоящее время над планом по ликвидации возгорания работает спасательное судно «Сибирский».

В морском спасательно-координационном центре Петропавловска-Камчатского также сообщили, что информация о взрыве на судне не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Взрыв произошел на горящем траулере в Охотском море