Более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины на Сахалине, еще 30 ждут помощи
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Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, еще около 30 до сих пор ждут помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что льдину с около 300 рыбаками оторвало от берега в районе мыса Свободный на юге Сахалина.
Отмечается, что в спасательной операции участвуют 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.
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