Взрыв произошел на горящем траулере в Охотском море

Врыв произошел на рыболовецком траулере «Энигма Астралис», горящем в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на месте происшествия.

По информации источника, на борту судна остается запас топлива, существует угроза нового взрыва.

На месте происшествия находится буксир-спасатель «Сибирцев», он не вступает в прямой контакт с горящим траулером из-за опасности.

Пожар на судне начался утром 21 января. На борту «Энигма Астралис» находились 47 членов экипажа, они были эвакуированы.

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