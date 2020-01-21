На Урале решили построить самый большой в мире православный храм

На территории Среднеуральского женского монастыря собираются построить православный собор, который сможет вместить порядка 37 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанну Рябцеву.

По словам Рябцевой, заливать фундамент храма начнут уже в этом году.

Она отметила, что сооружение станет самым большим православным храмом в мире. Так, его высота составит 77 метров.

Рябцева уточнила, что у стройки нет якорных инвесторов, она будет вестись «всем миром».

Она также пояснила, что действующие храмы монастыря не вмещают всех паломников, в связи с чем 2,5 года назад и возникла идея построить собор Софии Премудрости Божией.

При этом, в пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что информации о планах по строительству такого храма у них нет.