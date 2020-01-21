Со стены Политехнического музея в Москве демонтировали памятную доску в честь Ленина

В Москве со стены Политехнического музея была демонтирована памятная доска в честь лидера большевиков Владимира Ленина. Об этом сообщает телеграм-канал «Расстрига».

Уточняется, что ранее памятная доска располагалась на здании на углу Политехнического проезда и Новой площади. На ней сообщалось, что Ленин неоднократно выступал в данном здании на проводимых там заседаниях Моссовета.

Также отмечается, что после реставрации здания музея, которая началась в 2013 году, доска была демонтирована.

По данным телеграм-канала, возвращать памятную доску на прежнее место не планируют.