Грета Тунберг призывает мировых лидеров выслушать молодых активистов

Известная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг призвала мировых лидеров выслушать молодую аудиторию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что хоть наука и голос молодых людей не являются главными темами форума, они важны.

Известно, что за Тунберг следует несколько известных активистов. Среди них 18-летний ирландский студент Фионн Феррейра, который придумал устройство для очистки воды от пластика; 17-летняя Аяха Мелитафа из Кейптауна и канадка Аутум Пельтье, которая выступает за сохранение воды с 8 лет.

«Это касается нас, будущих поколений и тех, кто пострадал сегодня», — сказала Тунберг.

Она отметила, что необходимо попытаться привлечь внимание мировых лидеров к науке.

«Нам нужно привлечь науку к разговору».

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