СК опубликовал видео с места пожара в Томской области

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Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара на территории одной из лесопилок в Томской области, где погибли 11 человек. Ролик выставлен на Youtube-канале ведомства.

Известно, что жертвами происшествия стали 10 граждан Узбекистана и одна россиянка.

На видео видно, что пожар оставил от деревянного здания лишь обгоревшие стены.

В настоящее время следователи изучают место трагедии.

Ранее сообщалось, что пожар произошел из-за короткого замыкания в электрооборудовании.

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