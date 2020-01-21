СК опубликовал видео с места пожара в Томской области
Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара на территории одной из лесопилок в Томской области, где погибли 11 человек. Ролик выставлен на Youtube-канале ведомства.
Известно, что жертвами происшествия стали 10 граждан Узбекистана и одна россиянка.
На видео видно, что пожар оставил от деревянного здания лишь обгоревшие стены.
В настоящее время следователи изучают место трагедии.
Ранее сообщалось, что пожар произошел из-за короткого замыкания в электрооборудовании.
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