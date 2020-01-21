Жительница ХМАО отдала мошенникам 1,5 млн рублей за «снятие порчи»

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) перевела представившимся ясновидящими мошенникам 1,5 млн рублей, чтобы те сняли с нее и ее родственников порчу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской одел МВД.

По словам пострадавшей, несколько месяцев назад она в интернете наткнулась на сайт, где предлагались услуги экстрасенсов, и решила воспользоваться услугой «профессионала».

По данным МВД, злоумышленники заверили женщину, что она находится под властью сильнейшей порчи и предложили ей обряд «очистки».

Клиентка перевела на указанный счет 485 тысяч рублей. После мошенники позвонили ей еще раз и стали угрожать, что проклятие коснется других членов семьи.

В общей сложности она отдала мошенникам около 1,5 млн рублей.

В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников.

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