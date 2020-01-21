В Москве мужчина до смерти избил супругу скалкой

В Москве местный житель избил супругу до смерти скалкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, 20 января мужчина обратился в полицию и заявил, что убил жену.

Правоохранители нашли тело 59-летней женщины с травмой головы, переломом затылочной кости и множественными гематомами в квартире на Боровском шоссе.

Известно, что муж до смерти забил ее скалкой в ходе ссоры.

По данным ГУ МВД России по Москве, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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