В Москве мужчина до смерти избил супругу скалкой
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В Москве местный житель избил супругу до смерти скалкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, 20 января мужчина обратился в полицию и заявил, что убил жену.
Правоохранители нашли тело 59-летней женщины с травмой головы, переломом затылочной кости и множественными гематомами в квартире на Боровском шоссе.
Известно, что муж до смерти забил ее скалкой в ходе ссоры.
По данным ГУ МВД России по Москве, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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