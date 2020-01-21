В Китае свинью бросили с тарзанки с 70-метровой башни
В китайском городе Чунцин свинью привязали к тарзанке и кинули с 68-метровой вышки. Об этом сообщает Би-би-си.
Данный трюк с животным был проведен в честь открытия аттракциона в тематическом парке Meixin Red Wine Town.
В сети многие возмутились издевательством над свиньей, отметив, что подобные действия нарушают права животных. Другие же заявили, что это дешевый маркетинговый ход.
«Убийство животных для потребления и жестокое обращение с ними для развлечения — это две разные вещи», — возмутились в сети.
Впоследствии в парке принесли извинения и добавили, что постараются предоставить туристам более качественные услуги.
В местных СМИ сообщили, что после инцидента животное отправили на бойню.
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