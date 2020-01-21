Эксперты предложили ввести понятие педагогической тайны

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства предложила ввести понятие педагогической тайны в России. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно инициативе, воспитателям и учителям не будет запрещено обнародовать диагнозы или особенности развития ребенка без согласия родителей.

Специалисты считают, что подобные меры помогут защитить детей с особенностями развития от нападок со стороны сверстников и учителей.

Кроме того, предполагается, что родители смогут без страха рассказывать о диагнозе ребенка, что благодаря чему учителям удастся быстрее наладить с ним контакт или помочь в случае необходимости.

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