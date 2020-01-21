Четвертый человек умер в Китае от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань провинции Хубей умер четвертый человек от нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление городского комитета по вопросам здравоохранения Ухани.

Отмечается, что умершим оказался 89-летний мужчина. Симптомы у него начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с серьезным затруднённым дыханием, а 19 января скончался.

По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 169 человек проходят лечение, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 — в тяжелом. 25 пострадавших от вируса выписали из больниц.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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