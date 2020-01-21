Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно

МВД И Минюсту России поручили проработать вопрос о положениях, которые будут наказывать россиян, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что положения должны быть проработаны до 1 марта. В последствии они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

Так, неоднократно нарушивших закон в нетрезвом состоянии россиян, предлагают отправлять на принудительное лечение. Кроме того, такая мера может коснуться тех, кто не один раз распивал спиртное в неположенных местах. Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.

Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Уточняется, что подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.